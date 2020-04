Czarnobyl. Droga wodna E40, która ma połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym, może podnieść radioaktywne odpady

Jak stwierdziła dla "tokfm.pl" jej przedstawicielka, Monika Klimowicz, istnieje rzeczywiste zagrożenie, że radioaktywne odpady skażą wodę, z której korzysta się na tamtych terenach m.in. w rolnictwie: – Wodą z Dniepru i Prypeci nawadniane są pola uprawne. Żywność, która powstaje z upraw na tych terenach, spożywa ok. 20 milionów osób. Naukowcy szacują więc, że dla 30 milionów ludzi to powtórne skażenie radioaktywne spowodowane budową drogi wodnej E40 może być niebezpieczne.

Inne zagrożenia także niepokoją

Innym zagrożeniem są według dr. hab. Ignacego Kitowskiego osady z kopalni węglowych na Ukrainie. Naukowiec powiedział dla "Kuriera Lubelskiego", że jeśli kanał zostanie wybudowany, to istnieje ryzyko, że takie osady, które są składowane odstojnikach, w przypadku pęknięcia tam tych odstojników popłyną do Jeziora Zegrzyńskiego i dalej do Bałtyku. A to oczywiście oznaczałoby katastrofę ekologiczną.