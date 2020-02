Australia: komar - gigant może zwiastować epidemię. Eksperci ostrzegają przed nieuleczalną chorobą

Gdy po tragicznych pożarach, które trawiły Australię przez wiele dni, przyszły deszcze, do życia wróciła także natura. Niestety nie zawsze taka, jaką człowiek lubi najbardziej. Najpierw głośno było o jadowitych pająkach, teraz mówi się o inwazji komarów - gigantów.

Komar - gigant (Toxorhynchites), nazywany też "słoniowym", mierzy ok. 24 mm długości, co czyni go prawie 5-krotnie większym niż inne gatunki komarów. I chociaż same komary "słonie" nie żywią się krwią, to ich pojawienie się w Australii postawiło służby w stan gotowości.