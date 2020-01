Australia: Pożary mogą trwać jeszcze kilka miesięcy

Trwające od września 2019 roku pożary w Australii mogą potrwać jeszcze kilka miesięcy. Tak przynajmniej twierdzi premier kraju – Scott Morrison. Niszczący żywioł zabił około miliarda zwierząt, zginęło ponad 24 osób, a co najmniej 1300 domów spłonęło.

Australijczycy chcą dymisji premiera

Sytuacja jest napięta, co widać przede wszystkim w reakcjach samych Australijczyków. Dziesiątki tysięcy osób wyszło na ulice miast, aby protestować przeciwko Morrisonowi. Australijczycy chcą jego dymisji. Uważają, że premier zlekceważył poważne zagrożenie pożarowe, co przyczyniło się do tak dużej skali zniszczeń. Jak dowód przytaczają jego podróż na Hawaje w trakcie pożarów.