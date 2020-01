Australia: Po pożarach i powodziach przyszedł czas na kolejną klęskę. Tym razem będzie to inwazja jadowitych pająków

Niszczycielskie pożary trawiące Australię i późniejsze ulewne deszcze mają wiele negatywnych konsekwencji. Eksperci ostrzegają, że ich kumulacja przyczyniła się do stworzenia idealnych warunków rozwoju jednych z najbardziej śmiercionośnych pająków na świecie.

- Wysyłamy ostrzeżenia do opinii publicznej, ponieważ duże opady deszczu, a następnie upalne dni stworzyły idealne warunki do rozwoju atrakidów – informują w mediach społecznościowych eksperci z Australian Reptile Park.

Australia jest domem dla wielu gatunków pająków

Atrakidy to grupa jadowitych pająków, która obejmuje aż 35 gatunków. Niektóre z nich wytwarzają jad, który jest niebezpieczny dla ludzi i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Najbardziej jadowity to Atrax robustus, zamieszkujący wschodnią część Australii .

Leki zmniejszają śmiertelność

W skali roku do lekarzy zgłasza się 30-40 osób, ale posiadane zasoby leków pozwalają skutecznie przeciwdziałać skutkom dostania się jadu do organizmu. Leki wytwarza się z jadu pozyskiwanego od samców pająków. Następnie jest on wstrzykiwany królikom, które w swoim organizmie wytwarzają przeciwciała. To z nich przygotowuje się surowicę, która ratuje ludzkie życia.