Atomowa haubica poszła z dymem. Kolejna duża strata Rosjan

Do tej pory Rosjanie stracili przynajmniej 36 egzemplarzy haubicoarmaty Hiacynt-S – wynika z analizy portalu Oryx. Ukraińcy nie podają, jakiej broni użyto do eliminacji sprzętu Federacji Rosyjskiej, jednak z uwagi na popularność dronów kamikadze na froncie i widoczny na nagraniu efekt ataku, można podejrzewać, że była to kolejna szarża przy użyciu tego typu broni. Film najprawdopodobniej pochodzi z obwodu zaporoskiego.