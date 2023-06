Widowiskowa eksplozja. Akacja padła ofiarą Ukraińców

Obrońcy nie informują, jakiej broni użyto do eliminacji rosyjskiej Akacji. Rozmiar eksplozji może jednak wskazywać, że w tym przypadku nie posłużono się improwizowaną amunicją krążącą . Jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy jest atak przy użyciu artylerii.

2S3 Akacja kal. 152 mm to samobieżna broń z czasów Związku Radzieckiego, która powstała na bazie prototypowego działa samobieżnego SU-100P z 1949 r. Do służby została natomiast włączona w 1973 r. Do jej obsługi jest potrzebne sześciu członków załogi.