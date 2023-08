Atomowa artyleria była bez szans. Ukraińcy nie mieli dla niej litości

Rosyjski sprzęt został wyeliminowany z walki w obwodzie donieckim – czytamy na Twitterze. Nie wiadomo, który z ukraińskich oddziałów odpowiada za precyzyjny ostrzał i jakiej broni użyto do ataku. Wiadomo natomiast, że jest to przynajmniej dziewiąta zniszczona w Ukrainie haubica 2S7 Pion – wynika z analiz prowadzonych przez portal Oryx.

Jednocześnie jest to druga tego typu konstrukcja zniszczona w obwodzie donieckim w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jeszcze pod koniec lipca br. Ukraińcy wykorzystali do zniszczenia atomowej artylerii polskiego drona FlyEye , który pomógł nakierować ostrzał pociskiem GMLRS, M142 HIMARS lub M270 MLRS – wyjaśniał dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek.

Tę radziecką armatę samobieżną kal. 203 mm skonstruowano na początku lat 70. ubiegłego wieku, a wprowadzono do armii ZSRR w 1976 r. Maszynę poddano modernizacji wkrótce po wprowadzeniu do służby , bowiem w 1983 r. armata doczekała się unowocześnienia, które pozwoliło zwiększyć szybkostrzelność nowej wersji oznaczonej jako 2S7M Pion (Małka) z początkowych 2 strz./min do 2,5 strz./min.

Modernizacja z lat 80. wprowadziła też zwiększony zapas amunicji działowej do 8 sztuk (wcześniej były to 4 sztuki amunicji), który był traktowany jako nienaruszalny. Mierząca ponad 13 m długości, 3,3 m szerokości i 3 m wysokości haubica charakteryzuje się masą bojową ok. 46,5 t. Konstrukcję napędza silnik wysokoprężny V12 o mocy ok. 730 KM. Maksymalny zasięg na pełnym zbiorniku paliwa wynosi niespełna 700 km.