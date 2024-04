Atak Ukraińców na Sewastopol. To koniec ponad wiekowej "Kommuny"

Okręt "Kommuna" jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik jest jednostką ratowniczą, która została zamówiona jeszcze w 1911 roku i została zwodowana dwa lata później. Okręt przetrwał I wojnę światową, rewolucję bolszewicką, II wojnę, zimną wojnę, rozpad Związku Radzieckiego i służył dalej we Flocie Czarnomorskiej ze względu na swoje właściwości.

Nieznane są uszkodzenia i dopiero z czasem okaże się czy "Kommuna" będzie nadawała się do remontu czy po 111 latach trafi na złom . Najprawdopodobniej atak został przez Ukraińców przeprowadzony za pomocą pocisków manewrujących Storm Shadow ,które "mają na koncie" już m.in. okręt podwodny "Rostów nad Donem" , okręty desantowe typu Ropucha oraz okręt rozpoznawczy klasy Jurij Iwanow .

Okręt ratowniczy "Kommuna" wprowadzony do służby jako "Wołchow" w 1915 roku cechował się bardzo charakterystyczną konstrukcją typu typu katamaran składającą się z pary kadłubów połączonych masywnymi kratownicami. Jest to okręt o długości 96 metrów i wyporności około 3100 ton zdolny do podnoszenia mniejszych jednostek podwodnych.