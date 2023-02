Atak na terytorium Rosji. Wiadomo już, jakiej użyto broni

Wspomniana konstrukcja to poradziecki dron rozpoznawczy. W grudniu ub.r. ukraiński serwis Defense Express spekulował, że obrońcy mogli zmodyfikować go w taki sposób, aby pełnił rolę maszyny uderzeniowej. Ukraińskie media ochrzciły wówczas ten specyficzny rodzaj drona " tajną bronią Ukrainy ".

Głównymi atutami, które mogły pchnąć Ukraińców do użycia Tu-141, są jego prędkość i zasięg (odpowiednio: 1100 km/h oraz 1000 km). Ponadto bezzałogowiec może regulować wysokość lotu w zakresie wynoszącym od 10 m do 6 km. Te właściwości "Striża" sprawiają, że jest on w stanie bez problemu dolecieć z terytorium Ukrainy do Rosji. Skuteczne ataki rodzą jednocześnie zasadne pytanie o stan rosyjskiej obrony powietrznej.