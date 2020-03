Asteroida Ryugu zaskoczyła naukowców. Nowe dane rozszerzają wiedzę o Układzie Słonecznym

Japońska sonda Hayabusa-2 dostarczyła badaczom kolejnych informacji o asteroidzie Ryugu, które mogą rzucać zupełnie nowe światło na temat najczęściej spotykanych kosmicznych skał w Układzie Słonecznym.

Skały kosmiczne węglowe lub typu C stanowią około trzech czwartych znanych planetoid. Poprzednie badania sugerują, że są to relikty wczesnego Układu Słonecznego. Zawierają one ślady pierwotnego materiału z mgławicy, z której powstało Słońce i jego planety około 4,6 mld lat temu. To sprawia, że badania nad tymi asteroidami są niezbędne do zrozumienia formacji planetarnej.

Asteroida Ryugu jest jedną z takich właśnie kosmicznych skał węglowych, dlatego została obrana na cel przez japońską agencję kosmiczną JAXA. Ryugu ma ponad 850 metrów średnicy i jest uważana za jeden z najcenniejszych dla naukowców obiektów w Układzie Słonecznym.

Badania na Ryugu trwają od 2018 roku. Do tej pory udało się ustalić, że asteroida jest "luźną" formacją skalną, na której obserwuje się dużo pustych przestrzeni. Japończycy kilkakrotnie "bombardowali" kosmiczną skałę, by odsłonić materiał znajdujący się pod powierzchnią Ryugu i zdalnie zanalizować go.

To pozwoliło naukowcom przeanalizować wielkość i liczbę kraterów znajdujących się na asteroidzie. Dane te okazały się kluczowe w określaniu wieku kosmicznej skały, co z kolei przełożyło się na szczegółowe dane dotyczące powstawania Układu Słonecznego.

Masahiko Arakawa, planetolog z Kobe University w Japonii i główny autor badań, przyznał w rozmowie ze Space.com, że jest zaskoczony danymi, które udało im się zebrać. Jeden z badanych kraterów okazał się bowiem 7 razy większy niż można było się tego spodziewać. Okazało się również, że rozłożenie materii w asteroidzie nie jest symetryczne.