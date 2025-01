Armada von Brauna i radziecki atomowy pociąg. Plany załogowych lotów na Marsa

Zanim jednak to nastąpiło, w 1948 roku von Braun, bazując na wizjonerskich pracach pioniera techniki rakietowej, Hermanna Obertha, napisał powieść "Das Marsprojekt" , opisującą załogową misję na Marsa. Nie było to zwykłe dzieło literackie, bo przedstawione w nim rozwiązania i pomysły bazowały na obliczeniach i fachowej wiedzy rakietowego eksperta.

Była to mobilna baza, składająca się z pięciu segmentów: pierwszy mieli zajmować ludzie oraz sprzęt do badań Marsa. Drugi przeznaczono dla różnego rodzaju bezzałogowców. Moduł trzeci i czwarty zawierały rakiety, którymi wyprawa miała powrócić do orbitującego wokół Marsa statku-bazy, a w piątym miał pracować reaktor jądrowy, zapewniający energię niezbędną do przetrwania całej wyprawy.