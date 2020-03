Amazon oficjalnie w Polsce jeszcze w tym roku? Poczta Polska może prowadzić rozmowy

Amazon to niewątpliwie jeden z największych serwisów zakupowych na świecie. Mimo że w Polsce znajdują się magazyny firmy, to wciąż zamawiać możemy jedynie z zagranicznych wersji serwisu. To może się zmienić jeszcze w tym roku.

Jak podaje "Wyborcza", właśnie prowadzone są "bardzo zaawansowane rozmowy" na temat współpracy Amazona i Poczty Polskiej. Podobno polski operator przeszedł już testy jakościowe Amazona, co może oznaczać, że jeszcze w tym roku serwis rozpocznie oficjalną sprzedaż w naszym kraju.

"Wyborcza" podaje również, że Amazon szykuje polską wersję serwisu, który ma działać w Polsce i na Ukrainie. Ostateczne decyzje mają zapaść w kwietniu tego roku. Jeżeli plotki okażą się prawdziwe, to na naszym rynku będą działać oficjalnie trzy ogromne serwisy - Allegro, Alibaba oraz Amazon.

Amazon w Polsce

Już teraz na terenie naszego kraju działają magazyny Amazona, które obsługują przesyłki zamawiane z niemieckiego oddziału. W naszym kraju znajduje się siedem takich centrów dystrybucyjnych i w trakcie budowy jest ósme.

Poza tym Amazon prowadzi również Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku oraz Web Services w Warszawie, zatrudniając w sumie ponad 16 tys. osób na terenie całej Polski.

"Wyborcza" zauważa, że oficjalne wejście Amazona do Polski może ułatwić działania polskim sprzedawcom. O ile kupujący nie mają większych problemów z zamawianiem towarów ze strony Amazon.de, to sprzedający mają kłopoty m.in. z rozliczaniem podatku VAT. Polski oddział serwisu na pewno ułatwiłby działania, a sprzedawcy otrzymaliby dodatkową (obok Allegro) platformę dystrybucji dla swoich towarów.