Ukraińscy piloci w akcji. Tak unikają rosyjskich radarów

W sieci pojawiło się kolejne nagranie, które pokazuje niecodzienny przelot ukraińskiego śmigłowca wojskowego, najprawdopodobniej Mi-8. Maszyna leci bardzo nisko nad ziemią, praktycznie jej dotykając. Takie manewry wymagają sporego doświadczenia oraz uwagi pilotów, unikających w ten sposób radarów Rosjan. Wyjaśniamy, co to za maszyna i jakie ma możliwości.

Ukraińscy piloci podczas walki z armią Putina wielokrotnie udowadniali swoje umiejętności oraz odwagę. Potwierdza to kolejne nagranie, które trafiło do sieci. Materiał został opublikowany m.in. na koncie MilitaryAviation.in.UA. w serwisie Facebook, gdzie opatrzono go dość wymownym, ale krótkim opisem - "żniwiarze". Najprawdopodobniej nawiązuje on do bardzo niskiego pułapu lotu maszyny, która leci dosłownie kilka metrów nad polem uprawnym.

Ukraińskie Mi-8 prawie dotykają ziemi

Na nagraniu nie widać zbyt wielu szczegółów dotyczących samego śmigłowca. Naszym zdaniem jest to jedna z wersji Mi-8 (w kodzie NATO Hip). Te maszyny są jednymi z najpopularniejszych śmigłowców świata, a Ukraińcy do tej pory opublikowali co najmniej kilka nagrań pokazujących ich użycie podczas różnego rodzaju misji. Przykładowo, informowali, że maszyny tego typu były wykorzystywane do zaopatrywania okupowanego przez Rosjan Mariupola, w tym Azowstalu. Śmigłowce dostarczały środki medyczne, leki i zabierały rannych żołnierzy. Wówczas też latały na ekstremalnie niskich wysokościach.

Mi-8 został opracowany w biurze konstrukcyjnym Michaiła Mila i od lat 60. XX wieku był produkowany w Moskiewskiej Fabryce Śmigłowców, Kazańskiej Fabryce Śmigłowców oraz w Zakładzie Lotniczym Ułan-Ude. Jak już informowaliśmy podstawowym zadaniem śmigłowca wielozadaniowego Mi-8 jest transport żołnierzy oraz ludności cywilnej. Maszyna może przetransportować około 30 żołnierzy, 12 noszy, 4000 kg ładunku wewnątrz lub 5000 kg ładunku podwieszonego zewnętrznie.

Warto jednak zaznaczyć, że powstały również wersje, które nie mają nic związanego z wojskiem. Na całym świecie można znaleźć Mi-8 wykorzystywane do transportu VIP-ów, pacjentów, wersje do transportu paliwa, wersje rolnicze, wersje do stawiania i niszczenia pól minowych, czy wersje bojowe, wzbogacone o szeroką gamę uzbrojenia.

Mi-8 posiada konstrukcję półskorupową, zbudowano go w tzw. układzie Sikorskiego (co zapewnia m.in. dobrą sterowność i prosty układ sterowania) i jest napędzany dwoma silnikami turbowałowymi Klimov TW2-117 o mocy 1105 kW każdy. Ma długość ponad 25 m, wysokość 5,56 m, a średnica jego wirnika to 21,91 m. Śmigłowiec może poruszać się z maksymalną prędkością 250 km/h, na maksymalnym pułapie 4500 m. Jego zasięg szacuje się na 450 km. W standardowej wersji Mi-8TW można znaleźć cztery wyrzutnie UB-16-57UD.

ZOBACZ TAKŻE: Krew płynie tam odwrotnie. Dziwne zjawisko na stacji kosmicznej

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski