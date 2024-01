Rosja coś przygotowuje. Ukraiński wojskowy mówi o zmasowanym ataku

Rosjanie mogą wystrzelić pociski Kalibr nie z Morza Czarnego – jak zwykle – ale z Morza Kaspijskiego – zauważa Hetman. Jego zdaniem jest to zmiana taktyki rosyjskiej armii , która następuje po wycofaniu się okrętów do Noworosyjska w wyniku udanych ataków przeprowadzonych przez Ukraińców. Rosjanie, uciekając przed zagrożeniem, szukają innych sposobów na wyniesienie w stronę Ukrainy Kalibrów.

Zdaniem eksperta, Rosjanie mogą dziś produkować ok. 25 pocisków Kalibr w ciągu miesiąca. Według szacunków Ukrainy, obecnie agresor ma dysponować nawet 200 wspomnianymi rakietami. To zły znak dla Ukrainy, bowiem Kalibry stanowią jedną z najniebezpieczniejszych broni Rosjan. – Lecą na dużej wysokości, trudno je przechwycić. To poważna broń, tylko Ch-101 są lepsze od Kalibrów. Chyba coś przygotowują – ostrzega Ołeksij Hetman.