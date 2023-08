Abramsy już jadą. Duży transport zauważony w Niemczech

Wiadomo natomiast, że każdy z 31 wysłanych do kraju obrońców egzemplarz jest odpowiednio przygotowany do walki na froncie . Oznacza to, że pojazdy przeszły niezbędne remonty oraz modernizacje.

Abramsy trafią do rąk Ukraińców już wczesną jesienią. Z uwagi na to, że Kijów potrzebował sprzętu jak najszybciej, postanowiono zrezygnować ze wsparcia wariantami M1A2 na rzecz starszych M1A1, które USA mogły przekazać na front o wiele szybciej .

M1A1 Abrams to nie tylko czołg o dużej wytrzymałości opancerzenia, ale też skuteczny podczas atakowania przeciwnika. Gwarantuje to zastosowana w nich armata gładkolufowa kal. 120 mm oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm oraz kal. 7,62 mm. Jednostkę napędową w M1A1 Abrams stanowi silnik o mocy 1,5 tys. KM, który rozpędza konstrukcję do prędkości maksymalnej niemal 70 km/h. Generalnie są to maszyny, które powszechnie klasyfikuje się jako skuteczniejsze niż rosyjskie konstrukcje.