Prawie setka czołgów ukrytych pod plandekami. Zakazali przekazania ich Ukrainie

Czołgi Leopard 1A5, które firma RUAG zakupiła w 2016 r., znajdują się we Włoszech. Jak ustalili dziennikarze RSI, "są zaparkowane na otwartej przestrzeni i przykryte zieloną plandeką w magazynie w pobliżu Gorizii". Jest to miasto w regionie Friuli-Wenecja Julijska, leżące przy granicy ze Słowenią. Według nich na placu znajduje się co najmniej 95 maszyny. Praktycznie wszystkie oprócz trzech z nich są przykryte plandeką, "która nie zakrywa ich dokładnego kształtu, a tym samym modelu". Dziennikarze uważają, że czołgi znajdują się tutaj od blisko siedmiu lat.