ORP Orzeł powraca. Wcześniej okręt "zagrażał życiu"

Na powierzchni jednostka rozpędza się do prędkości 12 węzłów, czyli ok. 22 km/h, z kolei w zanurzeniu jest to 17 węzłów, co odpowiada ok. 32 km/h. Maksymalny zasięg osiągany przez okręt ORP Orzeł to ok. 11 tys. km przy założeniu, że okręt porusza się z prędkością 8 węzłów (14 km/h).