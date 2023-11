Tony sprzętu z USA już w Polsce. W porcie pojawiły się HIMARS-y

Wyrzutnie HIMARS są osadzone na ciężarówkach wojskowych o trakcji kołowej z napędem 6x6. Producent zadbał o wysoką mobilność poprzez zastosowanie jednostki napędowej Caterpillar o mocy 290 KM. Ta pozwala rozpędzić się HIMARS-owi do prędkości niespełna 100 km/h (na równym terenie). Zestaw o długości ok. 7 m charakteryzuje się wagą niewiele ponad 16 t. Połączenie tych gabarytów ze wspomnianą jednostką Caterpilla gwarantuje zasięg na jednym zbiorniku paliwa na poziomie niemal 500 km.

Amerykański system HIMARS wykorzystuje do ostrzału sześć pocisków M30/M31 (standardowo), których donośność wynosi ok. 70 km. Możliwe jest jednak zainstalowanie prowadnic, by te mogły wystrzelić jeden pocisk MGM-140 ATACMS. Ten charakteryzuje się z kolei o wiele większym zasięgiem, który wynosi 300 km. Jednocześnie ATACMS używa precyzyjnego naprowadzania opartego o GPS, dzięki czemu broń jest zdolna do prowadzenia dokładnego ostrzału.