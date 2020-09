Naukowcy znaleźli gaz mogący mieć związek z życiem w atmosferze Wenus

Astronomowie wykryli tę substancję na wysokości ok. 48 km w atmosferze planety i nie udało im się zidentyfikować procesu innego niż życie, który mógłby stanowić o jej obecności.

Przez 2 miliardy lat Wenus miała umiarkowany klimat i znajdował się na niej ocean. Ale dziś gęsta atmosfera złożona głównie z dwutlenku węgla pokrywa jej prawie bezwodną powierzchnię, gdzie temperatury sięgają nawet 450 stopni C. Chmury na niebie Wenus zawierają kropelki złożone w 90 proc. z kwasu siarkowego.

Zobacz start misji NASA i SpaceX. To historyczny moment

Życie w atmosferze Wenus

– To całkowicie zaskakujące, że życie może przetrwać w otoczeniu tak dużej ilości kwasu siarkowego, ale wszystkie inne szlaki geologiczne i fotochemiczne, które możemy sobie wyobrazić, są zbyt mało produktywne, aby wyprodukować fosorowodór, który widzimy – powiedziała prof. of Jane Greaves, astronomka z Univeristy of Cardiff.