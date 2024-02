Życie na Marsie "złym znakiem" dla ludzkości? Ekspert z Oxfordu zabrał głos

16 lat temu prof. Nick Bostrom na łamach czasopisma naukowego MIT Technology Review pisał o nadziejach związanych z poszukiwaniem życia na Czerwonej Planecie. Podkreślał, że liczy na to, iż marsjańskie łaziki niczego nie odkryją, ale jeśli jednak uda im się odkryć ślady życia, będzie to zła wiadomość dla ludzkości.

"(...) gdybyśmy odkryli ślady jakichś prostych, wymarłych form życia – niektórych bakterii, niektórych glonów – byłaby to zła wiadomość. Gdybyśmy znaleźli skamieniałości czegoś bardziej zaawansowanego, być może czegoś przypominającego pozostałości trylobita [red. gromada wymarłych morskich stawonogów] lub nawet szkielet małego ssaka, byłaby to bardzo zła wiadomość. Im bardziej skomplikowane życie znaleźlibyśmy, tym bardziej przygnębiająca byłaby wiadomość o jego istnieniu. Z pewnością interesująca z naukowego punktu widzenia, ale będąca złym znakiem dla przyszłości rasy ludzkiej" - pisał prof. Bostrom.

Pod koniec stycznia 2024. na łamach "Science Advanced" ukazał się artykuł, w którym badacze przekonywali, że dane zebrane przez łazik Perseverance przybliżają nas do odkrycia dowodów na istnienie życia na Czerwonej Planecie. Ich zdaniem mogą one wskazywać, że krater Jezero był dawniej zbiornikiem wodnym, czyli potencjalnym miejscem dla rozwoju życia. Bliskość przełomowego odkrycia rodzi pytanie, co to może znaczyć dla ludzkości. Zapytaliśmy prof. Nicka Bostroma, czy wciąż uważa, że byłaby to zła wiadomość dla nas.