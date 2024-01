Życie na Marsie. Oto, co jego odkrycie może znaczyć dla ludzkości

Co odkrycie życia na Marsie znaczyłoby dla ludzkości? O to trzeba pytać filozofów, bo dla każdego z nas znaczyłoby to coś innego. Natomiast jeśli chodzi o naukę, to możemy mówić o pewnym rozdźwięku między obserwacjami. Z jednej strony związki organiczne, które budują nasze życie wydają się być powszechne w przestrzeni kosmicznej. To sugeruje, że życie, jeśli powstaje spontanicznie, też powinno być powszechne. Z drugiej strony wydaje się nam - przynajmniej na razie - że jesteśmy sami we Wszechświecie.