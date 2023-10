Dziwne zjawisko na Marsie. Naukowcy wiedzą, skąd się wzięło

Zespół badaczy z różnych części świata, w skład którego wchodzili naukowcy z Europy, Chin, Indii i Arabii Saudyjskiej, pod przewodnictwem University of Oxford, ogłosił, że odkrył przyczynę największego dotychczas zarejestrowanego trzęsienia ziemi na Marsie. Zjawisko to miało miejsce w maju 2022 roku i nie było spowodowane uderzeniem meteorytu, co początkowo sugerowali naukowcy.

W maju ubiegłego roku, lądownik NASA InSight zarejestrował na Marsie wstrząs o sile 4,7 stopni. Wstrząs ten, który rozchodził się po powierzchni planety przez kolejne sześć godzin, został oznaczony jako S1222a. Jego charakterystyka była podobna do wcześniejszych wstrząsów, które były wynikiem uderzeń meteorytów, co skłoniło naukowców do początkowego przypuszczenia, że i tym razem mogło dojść do podobnego zdarzenia.