Życie może istnieć na nowo odkrytych egzoplanetach. Tak wynika z badań

Naukowcy ustalili, że światy Hycean mogą być do 2,6 razy większe od Ziemi i do 10 razy cięższe od naszej planety. Mają też znacznie większy zakres odległości od swojej gwiazdy macierzystej, w których życie może przetrwać – to, co nazywamy strefą nadającą się do zamieszkania. Egzoplanety Hycean mogą być tak blisko swojej gwiazdy, że temperatury atmosferyczne sięgają prawie 200 stopni Celsjusza lub w odległościach, przy których skalista planeta już dawno pokryłaby się lodem.