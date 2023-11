Żołnierze toną w błocie. Ten sam problem mieli Napoleon i Hitler

Południową i wschodnią część Ukrainy zaczęły w ostatnich tygodniach nawiedzać opady deszczu i śniegu. To powoduje, że wojska agresora znajdujące się na tych terenach mają nie lada problem do rozwiązania. Rasputica, bo tak nazywany jest okres intensywnych jesiennych i zimowych opadów, to "broń" Ukraińców, która kolejny rok z rzędu daje się we znaki Rosjanom.