Ukraińcy wyciągają asa z rękawa. Rosja nie poradzi sobie z tym dronem

Nowego drona zaprezentował na swoim profilu na komunikatorze Telegram minister transformacji cyfrowej Mychajło Fiodorow. "Backfire, dron uderzeniowy ukraińskiej produkcji, leci do 35 km i pomaga atakować w rosyjskie artylerie, węzły logistyczne, magazyny wroga i stanowiska dowodzenia" – pisze Fiodorow na Telegramie.

Najważniejszą funkcjonalnością Backfire’a będącego częścią klastra Brave1 jest natomiast odporność na zagłuszanie realizowane przez wrogie systemy walki elektronicznej . Jest to możliwe za sprawą obecności anteny GPS, której – jak podaje minister – praktycznie nie można zagłuszyć.

Ukraińcy podkreślają też, że autonomia drona oznacza brak możliwości ustalenia współrzędnych bezzałogowca oraz obsługującej go załogi naziemnej. Dzięki temu piloci pozostają bezpieczni. Obecnie jednak nie jest znana pełna specyfikacja bezzałogowca. Fiodorow informuje tylko o zasięgu wynoszącym przynajmniej 35 km. Nie wiadomo natomiast, z jaką siłą (rodzaj i waga głowicy bojowej) statek będzie razić cele.

Niewątpliwie jednak systemy walki elektronicznej są w ostatnim czasie priorytetem dla Ukraińców. Potwierdzać to może listopadowa prezentacja systemu Piranha AVD 360, który posłuży wozom obrońców do tworzenia "kopuł" nad pojazdami, dzięki czemu wrogie drony nie będą mogły zbliżyć się do potencjalnego celu.