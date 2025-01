Znikający żołnierze. Kamuflaż z Polski działa jak "peleryna niewidka"

Odpowiednie maskowanie może uratować życie wielu żołnierzy, co potwierdził głośny swego czasu wynalazek izraelskiej firmy Polaris Solutions . Rozwiązanie to, nazwane kamuflażem wielospektralnym, umożliwia dosłowne "znikanie" współczesnych żołnierzy z pola walki. Produkt przypominający swoim wyglądem koc chroni przed wykryciem nie tylko wizualnym, ale także przed zaawansowanymi technologicznie urządzeniami, takimi jak termowizja czy noktowizja.

W Polsce także podjęto próbę stworzenia idealnego kamuflażu. Na tej scenie zasłynął awangardowy kamuflaż MAPA , projektowany specjalnie do wykorzystania w polskich lasach. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które może być użyteczne w różnych sytuacjach bojowych, jest opracowana w Poznaniu termiczna mata maskująca INVISI-TEC IR .

Najnowsza wersja maty INVISI-TEC IR przeszła znaczną modyfikację w postaci redukcji wagi. Producent zdołał obniżyć jej masę do niewiele ponad 2,5 kg, zachowując pełną funkcjonalność. Dodatkowo zestaw wyposażono w kaptur, a plany MIL aeroMind skupiają się na dalszym zredukowaniu jego wagi do około 2 kg, jak zapowiada Brandyk. W planach jest również usprawnienie kaptura w taki sposób, by odkrywał tylko oczy.