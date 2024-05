Znaleźli to w trawie. Dowód, czego użyli Ukraińcy

W nocy z wtorku na środę Ukraińcy przeprowadzili w kierunku lotniska Belbek zmasowany atak, do którego – wedle informacji przekazanych przez kanał ASTRA – wykorzystano co najmniej 20 rakiet . Wystrzelone w stronę Krymu pociski wywołały dziesiątki eksplozji, natomiast sama baza lotnicza w Belbeku stanęła w ogniu.

Niedługo po ataku pojawiają się pierwsze zdjęcia przedstawiające zniszczenia na Krymie. Do sieci trafił też materiał, który przedstawia metalowy obiekt znaleziony na terenie lotniska. Niewielki element z metalu pokazuje, czego Ukraińcy użyli do ataku. To subamunicja M74 , czyli element systemu rakietowego MGM-140 ATACMS.

Portal Missile Threat wyjaśnia, że w pojedynczym pocisku MGM-140 ATACMS Block 1, którego głowica bojowa waży 560 kg, znajduje się 950 podpocisków M74. Każdy z nich mierzy ok. 6 cm średnicy i waży ok. 0,59 kg. Amunicja mieści się do obudowy o łącznej długości niespełna 4 m oraz 0,6 m szerokości. Całkowita waga pełnej rakiety to zaś niemal 1,7 t.