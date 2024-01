Znaleźli szczątki rakiety. Nie wiadomo, co to za broń

Dokładna identyfikacja wraku jest zdaniem ekspertów dość trudna. Wynika to z faktu, że po uderzeniu, pocisk został rozrzucony na dużym obszarze. Wiadomo natomiast, że znaleziona amunicja, której zdjęcia trafiły do sieci, to najprawdopodobniej KN-23 lub KN-24 . Pierwsza, której oficjalna nazwa to Hwasong-11Ga, została zaprojektowana w 2018 r. i z zewnątrz przypomina rosyjskie Iskandery. Mierzy ok. 9 m długości o ma 1 m średnicy. Pocisk wyposażony jest w głowicę o masie 500 kg (nuklearna lub konwencjonalna) i osiąga 500 km donośności.

Z kolei KN-24 (oficjalnie Hwasongpho-11Na) to koreański pocisk z 2019 r. o długości 7,2 i średnicy 1 m. Przenosi głowicę o wadze zbliżonej do KN-23, ok. 500 kg, natomiast dociera na nieco mniejszą odległość ok. 400 km. Wizualnie KN-24 jest zbliżony do amerykańskich MGM-140 ATACMS i w rzeczywistości pełni zbliżoną do nich rolę na polu bitwy. Ten balistyczny pocisk taktyczny wykorzystuje do naprowadzania inercyjny system nawigacji i trafia w cel z dokładnością 35 m.