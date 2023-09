Znalazł tajemniczą strukturę. I dowód, że to kosmiczne zjawisko

Ziemię rocznie atakują tysiące meteorytów. Około 1800 z nich udaje się osiągnąć jej powierzchnię. Znalezienie ich odłamków jest więc możliwe. Pewien Irlandczyk wiedział to aż zbyt dobrze.

Przemierzając lubianą przez mieszkańców Dublina plażę w Portmarnock, trafił on na niezwykłą strukturę. Potężny krater o wyjątkowo regularnych krawędziach skrywał opaloną żywym ogniem skałę. Spacerowicz natychmiast zmienił się w domorosłego astrofizyka i zaalarmował lokalne media.

"Kiedy na niego spojrzałem i zobaczyłem, jak jednolity jest krater, od razu wiedziałem, że to miejsce uderzenia."

Zamierzał też przesłać domniemany meteoryt do dalszej analizy. Nie miał bowiem wiedzy, jaki jest skład skały i z jakiej części kosmosu ona przybyła. Widoczne na nim ślady przypalenia nie pozwalały mu na wątpliwości co do jednej kwestii, jej pozaziemskiego pochodzenia.