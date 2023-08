Fortuna leżała na farmie. Mężczyzna przez 30 lat używał meteorytu

Cenna skała przeleżała na lokalnej farmie przez kilka dziesięcioleci zanim została zbadana przez społeczność naukową. To ważący ok. 10 kg "prezent z kosmosu". Fragment meteorytu został nazwany Edmore. Jest żelazno-niklową pozostałością nieznanego ciała niebieskiego, w składzie której doszukano się też znacznych ilości niklu. Badania wykazały, że stanowi on ok.12 proc. całości.