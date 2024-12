Znalazł je w ogrodzie. Okazało się, że to był tylko początek

We wrześniu 2024 r. mieszkaniec miejscowości Scotchtown natrafił na dwa gigantyczne zęby w swoim ogrodzie, donosi Science Alert. Wzbudziło to jego podejrzenia, że teren może skrywać jeszcze więcej podobnych skamielin. Dalsze wykopaliska ujawniły kolejne dwa zęby zaledwie kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi.

– Gdy trzymałem te zęby w dłoniach, wiedziałem, że to coś wyjątkowego – mówił właściciel posesji, który woli pozostać anonimowy.

Zaintrygowany znaleziskiem właściciel zwrócił się o pomoc do specjalistów z New York State Museum oraz SUNY Orange. Ich prace doprowadziły do odkrycia kompletnej szczęki dorosłego mastodonta z rodzaju Mammut, fragmentu kości palca oraz części żebra.