Niezwykłe znalezisko u wybrzeży Florydy. Kieł mastodonta na dnie Atlantyku

Początkowe analizy i pomiary wykazały, że jest to znaczny fragment kła dawno wymarłego zwierzęcia - mierzący około 1,2 metra i ważący niemal 31 kilogramów. Znalezisko wyłowiono z głębokości około 7,6 metra, w rejonie plaży Venice Beach na Florydzie.

– Mieliśmy pewne przeczucie, że coś takiego może być ukryte w tej okolicy – przyznał Lundberg w rozmowie z The Independent, odnosząc się do wcześniejszych odkryć w regionie. Dodał też, że kiedy usuwał warstwę piasku, zauważył, jak obiekt "robił się coraz większy". Po wyłowieniu znalazca zdał sobie sprawę, że to coś znacznie cenniejszego niż drewno.