"Zmartwychwstały" okręt Rosjan. Kto ostrzelał statek na Morzu Czarnym?

Reuters poinformował o otwarciu ognia ostrzegawczego przez rosyjską korwetę "Wasilij Bykow" do statku towarowego "Sukru Okan" płynącego w kierunku Ukrainy pod banderą Palau (niewielkiego wyspiarskiego państwa położonego w Oceanii na północ od Indonezji). Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że strzały z broni automatycznej padły po tym, jak kapitan obcej jednostki nie odpowiedział na prośbę o zatrzymanie się w celu przeprowadzenia inspekcji.

Rosyjski okręt patrolowy "Wasilij Bykow" został zwodowany w 2017 r., a rok później został wciągnięty do czynnej służby na Morzu Czarnym. Jednostka o długości 94 metrów i szerokości 14 metrów rozwija prędkość około 30 węzłów. Na jej wyposażeniu znajdują się ręczne wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze 9K38 Igła, armata morska AK-176 o kalibrze 76,2 mm, granatnik DP-65 oraz dwa ciężkie karabiny maszynowe o kalibrze 14,5 mm. Na pokładzie znajduje się też stanowisko śmigłowca Ka-29.

Już szykują się do startu. Jeszcze w tym roku dotrą nad Morze Czarne

Zobacz także: Już szykują się do startu. Jeszcze w tym roku dotrą nad Morze Czarne

"Sukru Okan", którego macierzystym portem jest Stambuł, kierował się w stronę ukraińskiego portu Izmaił. Po strzałach ostrzegawczych na pokład jednostki ruszył oddział rosyjskich żołnierzy w śmigłowcu Ka-29, by przeprowadzić kontrolę. Wszystko wskazuje na to, że przeszedł ją pomyślnie, gdyż po jej zakończeniu pozwolono mu na kontynuowanie podróży.

Statek płynący pod banderą Palau jest transportowcem służącym do przewozu towarów suchych, więc można sądzić, że ładunkiem, po który płynie on do Ukrainy, jest ziarno.