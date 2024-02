W ostatnich tygodniach temat potencjalnego transferu MRH-90 Taipan do Ukrainy budzi duże emocje . Australijskie władze twierdzą, że są to maszyny w bardzo złym stanie technicznym, a wniosek Ukraińców o ich pozyskanie pojawił się za późno. Ci ostatnie temu jednak zaprzeczają i sugerują nieporozumienia pomiędzy niektórymi dyplomatami. Australijskie władze są krytykowane przez niektórych byłych wojskowych, analityków, dziennikarzy oraz obserwatorów wojny w Ukrainie.

Portal podaje, że źródła zaznajomione z procesem utylizacji uważają, że "garstkę" MRH-90 faktycznie można by uratować i doprowadzić do stanu zdatności do lotu. Jednocześnie dodają, że wiele maszyn zostało już zdemontowanych do stanu uniemożliwiającego naprawę.