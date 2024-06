Złe wieści dla Ukrainy i świata. Magazyny USA pustoszeją

"Chociaż udało się zwerbować dla Grecji 164 bojowe wozy piechoty Bradley, to już teraz konieczne było uporządkowanie dostępnych zapasów w dwóch bazach magazynowych" – podkreślają analitycy na łamach portalu Defense Express. Pierwotne plany Greków co do bojowych wozów piechoty Bradley były bardziej okazałe, bo lokalne media informowały o zainteresowaniu ponad 300 takimi pojazdami.