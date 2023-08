Złe wieści dla Ukrainy. Duże kłopoty z myśliwcami F-16

Podkreślił, że w F-16 pokładano duże nadzieje, ponieważ maszyny te mogły stać się częścią tarczy powietrznej i pomóc Ukrainie obronić się przed rosyjskimi rakietami. Zdaniem niektórych ekspertów są to jednostki, które zmienią reguły gry panujące na froncie .

W piątek dziennik "Washington Post" za źródłami w rządzie i Siłach Zbrojnych Ukrainy napisał, że grupa ukraińskich pilotów, którzy jako pierwsi zostali wytypowani do udziału w szkoleniach na samolotach wielozadaniowych F-16, nie ukończy tych treningów przed latem 2024 r.

Kijów od dawna mocno zabiega o pozyskanie F-16. To najpopularniejszy samolot bojowy na świecie, wielozadaniowy myśliwiec amerykańskiej produkcji rozwijający prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Maszyna może operować na pułapie do 15 km, a przede wszystkim przenosić różnego rodzaju uzbrojenie podwieszane.