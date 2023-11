Złe wieści dla Ukraińców. Skalpele trafiły już na front

Defense Express zwraca też uwagę na cenę pojedynczego egzemplarza. Wynosi ona 300 tys. rubli za drona bez głowicy bojowej. W przeliczeniu na dolary, mowa o kwocie rzędu niewiele ponad 3 tys. dolarów . Dla porównania, koszt konwencjonalnego drona (bez głowicy bojowej), którego można przystosować do ataków kamikadze, to ok. 500 dolarów. Niskie koszty produkcji pozwolą więc armii agresora kupować wiele dronów i prowadzić ataki w rojach.

Produkowany przez biuro Wostok dron rozpędza się do prędkości ok. 120 km/h (Lancet-3 osiąga nawet 300 km/h) i charakteryzuje się maksymalnym zasięgiem na poziomie 40 km. Ponadto może przenosić ładunki o masie do 5 kg (przy masie startowej ponad 10 kg), co, pozwala sądzić, że głównymi celami "Skalpeli" będą transportery, samochody i inne lekko opancerzone wozy Ukraińców.