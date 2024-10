Zinfiltrowali przedmieścia Moskwy. Oto co odkryli Ukraińcy

Systemy Pancyr-S1 mają zapewniać rosyjskiej stolicy ochronę przed dronami, a potencjalnie nawet przed samolotami i pocisków manewrującymi, gdyby doszło do ataku z wykorzystaniem takiego sprzętu. Agenci z grupy Atesh rejestrują wszystkie nowe punkty rozmieszczenia systemów przeciwlotniczych Rosjan i niezwłocznie przekazują informacje na ten temat do armii Ukrainy.

Pancyr-S1 jest jednym z najwcześniejszych systemów obrony powietrznej, jakie aktualnie znajdują się na wyposażeniu rosyjskiej armii. To broń przyjęta do służby w latach 90. ubiegłego wieku, która aktualnie jest wykorzystywana zarówno w Ukrainie, jak i na terytoriach Rosjan, gdzie odpowiada za ochronę kluczowych obiektów. To właśnie Pancyr-S1 strzeże zimowej rezydencji Władimira Putina w Soczi, wybranych rafinerii czy rosyjskiej stolicy.

Do zwalczania wrogich celów wykorzystywane są w tym systemie przede wszystkim pociski rakietowe 57E6 lub 57E6-E o zasięgi ok. 20 km (maksymalny pułap, na jakim można dosięgnąć celów to ok. 15 km). Poza tym Pancyr-S1 posiada armaty automatyczne 2A38M kal. 30 mm o zasięgu ok. 4 km.