Rajd dronów na Moskwę. Rosjanie nie mieli spokojnej nocy

Reuters zauważa, że rosyjskie władze często nie podają pełnych informacji o stratach wywołanych przez ukraińskie ataki, przez co podane dane są trudne do zweryfikowania.

Kijów twierdzi, że ataki na rosyjską infrastrukturę wojskową, transportową i energetyczną są odpowiedzią na systematyczne rosyjskie ataki na Ukrainę, które rozpoczęły się od inwazji w 2022 r. Ukraińcy do ataków używają m.in. różnych modeli bezzałogowców o znacznym zasięgu. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim takie rozwiązania jak:

Bezzałogowiec Tu-141 "Striż",

Bezzałogowiec Tu-143 "Rejs",

Dron UJ-22 "Airborne",

Dron "Bóbr",

Dron "Rubaka" .

Ukraińskie drony, takie jak Tu-141 "Striż", są zdolne do przenoszenia znacznych ładunków wybuchowych na duże odległości. Osiągają prędkość do 1000 km/h i zasięg do 1000 km. Tu-143 "Rejs" to mniejszy, taktyczny dron wykorzystywany do przeprowadzania rekonesansów z prędkością 950 km/h i zasięgiem 180 km.