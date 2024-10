Zimny prysznic dla Zachodu. Rosyjska armia korzysta z terminali Starlink

Starlink to projekt amerykańskiej firmy SpaceX należącej do Elona Muska. Jego celem jest zapewnienie dostępu do internetu satelitarnego w każdym miejscu na Ziemi. Całość bazuje na satelitach krążących wokół Ziemi oraz terminalach pozwalających na odbior sygnału. Taka technologia jest w stanie pozwolić na dostęp do internetu nawet w miejscach bez tradycyjnej infrastruktury sieciowej. Nad Ukrainą internet satelitarny Starlink od SpaceX został uruchomiony na początku 2022 r.