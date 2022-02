Elon Musk pomaga Ukrainie. Starlink już dostępny

W sobotę, 26 lutego, Mykhailo Fedorov,wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy, wystosował prośbę do jednego z najbogatszych ludzi świata. Polityk poprosił Elona Muska o udostępnienie internetu satelitarnego Starlink od SpaceX nad Ukrainą.

"Podczas gdy ty próbujesz skolonizować Marsa — Rosja próbuje zająć Ukrainę! Podczas gdy twoje rakiety z powodzeniem lądują z kosmosu, rosyjskie rakiety atakują ukraińskich obywateli! Prosimy o udostępnienie Ukrainie stacji Starlink i zwrócenie się do rozsądnych Rosjan, aby zatrzymali się" – pisał na Twitterze Fedorov.

SpaceX posiada na niskiej orbicie okołoziemskiej tysiące satelitów Starlink. Urządzenia zapewniają dostęp do internetu satelitarnego. Takie rozwiązanie pozwoli Ukrainie zachować łączność z siecią, nawet gdy ukraińska infrastruktura internetowa zostanie uszkodzona podczas ataków Rosji.

Przypomnijmy, Starlink to telekomunikacyjny system satelitarny, którego celem jest zapewnienie dostępu do internetu na całym świecie, szczególnie na obszarach wiejskich i pozbawionych pozbawionych dostępu do szybkiego łącza szerokopasmowego. Pierwsze satelity od SpaceX trafiły na niską orbitę okołoziemską w maju 2019 roku, a kosmiczna firma Elona Muska regularnie wysyła kolejne urządzenia w kosmos. Ostatni lot na orbitę, podczas którego na pokładzie rakiety Falcon 9 na orbitę wyniesiono 50 Starlinków, odbył się w piątek, 25 lutego. Pisaliśmy o nim tutaj.