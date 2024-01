Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca. Przejdzie przez punkt peryhelium

Orbita, po której porusza się Ziemia, okrąża Słońce . Średnia odległość między naszą planetą a tą gwiazdą wynosi około 150 milionów kilometrów. Orbita Ziemi nie jest jednak doskonałym okręgiem. Jest nieco spłaszczona, tworząc kształt elipsy, co pozwala nam na wyróżnienie punktu najbliższego Słońcu (peryhelium) i punktu najdalszego od niego.

Choć orbita Ziemi nie jest idealnie okrągła, jej odstępstwo od kształtu koła jest niewielkie. W praktyce nie wpływa to na zmiany pór roku, które są zależne od nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny jej orbity. Warto zauważyć, że Ziemia znajduje się najbliżej Słońca na początku stycznia, co jest czasem zimy na półkuli północnej.

W 2024 r., podobnie jak co roku, Ziemia przemierzy punkt peryhelium 3 stycznia, dokładnie o godzinie 1.39 polskiego czasu.

Jak daleko od Słońca znajdzie się wtedy Ziemia? Średnia odległość między Ziemią a Słońcem, nazywana jednostką astronomiczną (au), wynosi około 150 milionów kilometrów, a dokładniej 149,598 mln km. W momencie peryhelium, ta odległość zmniejszy się do 0,9833419 au, co w przeliczeniu na kilometry daje około 147,106 mln km. To oznacza, że Ziemia będzie od Słońca o nieco ponad 2 miliony kilometrów bliżej niż zwykle.