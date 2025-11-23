Ziemia się przechyla. I to bardzo szybko, przez jedno zjawisko

W artykule opublikowanym w Geophysical Research Letters, międzynarodowy zespół złożony z badaczy z Korei Południowej, Hong Kongu, Australii i Stanów Zjednoczonych wykazał wpływ pompowania wód gruntowych na Ziemię. Jak udało się ustalić naukowcom, poprzez wypompowywanie wód gruntowych i przenoszenie ich w inne miejsce, Ziemia przechyliła się o prawie 80 cm na wschód.

– Nasze badanie pokazuje, że spośród przyczyn związanych z klimatem, redystrybucja wód gruntowych ma w rzeczywistości największy wpływ na dryf bieguna obrotowego – mówi w oświadczeniu Ki-Weon Seo, geofizyk z Uniwersytetu Narodowego w Seulu i kierownik badań.

Ziemia a rotacja wody

W 2016 r. NASA wykazała zdolność naszej planety do rotacji wody. Dotychczas jednak konkretny udział wód gruntowych w zmianach rotacji pozostawał nieznany. W nowym badaniu naukowcy stworzyli model na podstawie obserwowanych zmian w dryfie bieguna rotacyjnego Ziemi i ruchu wody.

W różnych wariantach testowych jedyną wersją, która odpowiadała faktycznemu dryfowi był model uwzględniający 2150 gigaton dystrybucji wód gruntowych.

Położenie wód gruntowych ma znaczenie na to, jak bardzo ich wydobycie może wpływać na dryf biegunów - wyjaśniają badacze. Zauważyli oni również, że redystrybucja wody ze średnich szerokości geograficznych ma największy wpływ na biegun rotacyjny.

Według ich ustaleń, w latach 1993-2010 intensywne ruch wody na obszarze zachodniej części Ameryki Północnej oraz północno-zachodnich Indii odegrał kluczową rolę w zmianach nachylenia.

Skutki zmiany bieguna rotacyjnego

Naukowcy zwracają uwagę na możliwy wpływ na klimat. – Biegun rotacyjny zazwyczaj zmienia się o kilka metrów w ciągu około roku. Zmiany spowodowane pompowaniem wód gruntowych nie wiążą się zatem z ryzykiem przesunięcia pór roku – wyjaśnił Surendra Adhikari z Jet Propulsion Laboratory.

– W geologicznych skalach czasu jednak dryf biegunów może mieć wpływ na klimat – dodał Adhikari.