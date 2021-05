Zielone płuca Ziemi? Dramatyczna informacja o Amazonii

Od 2010 do 2019 roku las wyemitował 16,6 mld ton CO2. Jednocześnie zaabsorbował jedynie 13,9 mld ton dwutlenku węgla. Naukowcy od dawna ostrzegają, że Amazonia może przyczynić się do kryzysu klimatycznego, nie tylko oddając do atmosfery olbrzymie ilości CO2, ale również gazy cieplarniane.