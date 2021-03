Naukowcy ostrzegają: Amazonia może przyczynić się do kryzysu klimatycznego

Puszcza amazońska jest jednym z największych na świecie magazynów dwutlenku węgla. Ten, zamiast ulatywać do atmosfery, jest pochłaniany przez drzewa i rośliny. Niestety ludzka działalność polegająca na wycinaniu i wypalaniu lasów pod uprawy znacząco ogranicza możliwości magazynowania CO2. A to tylko początek problemów.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez zespół naukowców ze Skidmore Collage w Nowym Jorku możliwości magazynowania dwutlenku węgla to tylko jeden z wielu problemów. Okazuje się bowiem, że lasy tropikalne Amazonii same dodatkowo produkują niebezpieczne gazy cieplarniane. Oczywiście pomagają im w tym ludzie.

Podczas pożarów lasów tropikalnych, czy to specjalnie, pod uprawy, czy naturalnie powstaje niebezpieczny czarny węgiel. To pozostałość po niekompletnym procesie spalania biomasy. Czarny węgiel nie utrzymuje się w atmosferze tak długo, jak dwutlenek węgla (kilka tygodniu w porównaniu do tysiąca lat), ale także przyczynia się do ocieplania planety.