Zbrojenia idą pełną parą. USA zwielokrotniły produkcję amunicji

Przemysł zbrojeniowy ma dla USA coraz większe znaczenie. Jak przypomina Unian, po przeznaczeniu na ten cel dodatkowych 5,3 mld dolarów, można zaobserwować znaczny wzrost wydajności fabryk produkujących amunicję.

Tyle rakiet produkują Stany Zjednoczone

Znane są konkretne dane. Wedle stanu na koniec lata 2024 r. Amerykanie produkują obecnie łącznie 1167 sztuk rakiet GMLRS do HIMARS, czyli o 40 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy to Rosja napadła Ukrainę (wówczas były to 833 rakiety). Zwiększenie produkcji widać też w przypadku innej amunicji.

Jak wylicza dalej Unian, powołując się na ustalenia jednego ze spotkań w ramach formatu Ramstein, Stany Zjednoczone produkują obecnie 40 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm miesięcznie. Porównując to z wydajnością z 2022 r., USA osiągnęły wzrost o 178 proc. Dwa lata temu produkowano bowiem zaledwie 14,4 tys. egzemplarzy amunicji tego typu. Warto jednak zaznaczyć, że zdaniem szefa logistyki sił lądowych amerykańskich sił zbrojnych, Douga Busha, jesienią produkcja amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm powinna osiągnąć poziom 80 tys. sztuk miesięcznie.

Wedle Pentagonu podwoiła się również produkcja rakiet przeciwlotniczych PAC-3 MSE dla Patriota (zdolnych do przechwytywania celów balistycznych) do 42 rakiet miesięcznie. O wiele wydajniej pracują też fabryki odpowiedzialne za produkcję rakiet Javelin. Obecnie mowa o wytwarzaniu 200 sztuk miesięcznie, a więc 14 proc. więcej względem okresu sprzed dwóch lat.

Cenna amunicja do eliminowania celów balistycznych

Rakiety GMLRS i PAC-3 to jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi w arsenałach współczesnych sił zbrojnych. Wyróżniają się one precyzją oraz zdolnością rażenia na duże odległości, co czyni je kluczowymi elementami nowoczesnych systemów obronnych.

Najważniejszym atutem rakiet PAC-3 jest ich zdolność do eliminowania różnorodnych rodzajów pocisków, w tym manewrujących i hipersonicznych. Rakiety te są skuteczne nie tylko przeciwko klasycznym celom balistycznym, ale również w obronie przeciwko samolotom. W kontekście systemu Patriot warto podkreślić obecność zaawansowanych radarów oraz systemów kierowania ogniem, co czyni go jednym z najbardziej kompleksowych i efektywnych systemów obrony na świecie.

W porównaniu do rakiet PAC-3, które są wysoce efektywne w zwalczaniu różnorodnych zagrożeń z powietrza, GMLRS charakteryzują się większą mobilnością i możliwością precyzyjnego rażenia w sytuacjach dynamicznych. Pojedyncza rakieta tego typu waży ok. 300 kg i dociera na odległość 70 km od miejsca wystrzelenia.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski