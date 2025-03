Klamka zapadła. Tym razem mocarstwo nie pomoże Ukrainie

Brytyjski minister obrony Luke Pollard potwierdził, że samoloty zaczną być wycofywane ze służby w tym roku. Dodał, że "brytyjskie ministerstwo obrony wielokrotnie oceniało możliwość przekazania Ukrainie odrzutowców oraz potencjalne plusy i minusy transferu", ale ostatecznie nie podjęto takiej decyzji. W zamian za to ma dalej koncentrować się na wspieraniu transferów europejskich F-16 do Ukrainy.

Chociaż Typhoon Tranche 1 to najstarsze warianty tego myśliwca, zostały wprowadzony do służby w RAF w 2003 r., a więc stosunkowo niedawno. Wyczerpały zaledwie 40 proc. zakładanego przez producenta resursu. Są maszynami, które skonstruowano głównie z myślą o walce powietrznej (z naciskiem na defensywę) i mają wiele ograniczeń względem późniejszych wariantów. Konstruktorzy zadbali jednak o to, aby stosunkowo niewielkim wysiłkiem można było przeprowadzać modernizacje do wyższych wariantów.