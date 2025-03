Autostrada w środku lasów Amazonii. Powstaje specjalnie na szczyt klimatyczny

Nowa czteropasmowa autostrada przecinająca dziesiątki tysięcy akrów chronionego lasu deszczowego Amazonii jest budowana specjalnie na potrzeby szczytu klimatycznego COP30 w brazylijskim mieście Belém. Wszystko po to, by przygotować odpowiednią infrastrukturę i ułatwić przejazd do miasta, które od 10 do 21 listopada 2025 r. będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP30. Szacuje się, że w Belém, stolicy stanu Pará w Brazylii, zjawi się ponad 50 tys. osób, w tym światowych liderów.