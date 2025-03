Pierwsze takie polowanie na Rosjan. Na niebie nie tylko F‑16

Po dotarciu myśliwców Mirage do Ukrainy, minister obrony Rustem Umierow mówił, że maszyny te staną się "nowym elementem ochrony ukraińskiego nieba". W tajemnicy wciąż utrzymywane jest, ile myśliwców Mirage trafiło na front, ale nie ma wątpliwości co do tego, że już wspierają one ukraińskie lotnictwo, które do tej pory mogło korzystać wyłącznie z jednego rodzaju zachodnich samolotów bojowych - myśliwców F-16.

Myśliwce Mirage już walczą z rosyjską agresją

"Atak powietrzny wroga został odparty przez przeciwlotnicze jednostki rakietowe, systemy walki elektronicznej oraz mobilne grupy ogniowe Sił Powietrznych i Sił Obronnych Ukrainy. W nasze operacje zaangażowane zostały również myśliwce, w tym samoloty F-16 i Mirage 2000. Warto zaznaczyć, że francuskie myśliwce, które przybyły do Ukrainy zaledwie miesiąc temu, po raz pierwszy wzięły udział w odpieraniu ataku wroga" - napisały Siły Powietrzne Ukrainy na swoim profilu w serwisie Telegram.

Fakt wykorzystania myśliwców Mirage przeciw Rosjanom potwierdził również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Dzisiaj myśliwce F-16 i samoloty Mirage dostarczone przez Francję zostały użyte do ochrony nieba nad Ukrainą. W szczególności Mirage skutecznie przechwyciły rosyjskie pociski manewrujące. Dziękuję!" - napisał na swoim profilu w serwisie X.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Synology ActiveProtect DP340, czyli ultrabezpieczny backup dla firm

Jaki wariant Mirage otrzymała Ukraina?

Do Ukrainy trafiły warianty Mirage 2000-5F, które uchodzą za jedną z najważniejszych modernizacji tego francuskiego myśliwca. Co istotne, przed wysłaniem na front maszyny przeszły kilka dodatkowych zmian, w efekcie których zwiększono ich możliwości bojowe. Zostały wyposażone w lepsze systemy walki elektronicznej i przystosowane do przenoszenia szerszej gamy uzbrojenia, w tym francuskich bomb szybujących AASM, które są dostarczane Ukrainie już od wielu miesięcy, oraz pocisków powietrze-powietrze Mica.

Standardowe uzbrojenie tych francuskich myśliwców to natomiast dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm. Mirage 2000-5F jest myśliwcem jednosilnikowym, zdolnym do osiągania prędkości maksymalnej około 2,2 Ma i operowania na pułapie do 19 tys. m.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski