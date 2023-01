Kanada się zbroi. Ogłosiła zakup F-35 Lightning II

Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne zgodnie z zapowiedzią kanadyjskiego rządu otrzymają 88 wielozadaniowych myśliwców stealth F-35A. Do tego dochodzą również dostosowane do suwerennych wymagań Kanady rozwiązania dotyczące utrzymania myśliwców oraz kompleksowy program szkoleniowy.

F-35 Lightning II ma wzmocnić zdolności operacyjne Kanady i jej sojuszników i stanowi fundament interoperacyjności z NORAD i NATO . Jako krytyczny element zapewnienia bezpieczeństwa XXI wieku, F-35 daje pilotom przewagę nad każdym przeciwnikiem i umożliwia im wykonanie misji i bezpieczny powrót do bazy.

" F-35 jest najlepszym myśliwcem na świecie , zapewniając niezrównaną interoperacyjność w Ameryce, Kanadzie, jak i piętnastu krajach sojuszniczych, które wybrały ten samolot. To przełomowe rozwiązanie. Dzięki swojej mocy F-35 znajduje się na czele rozwiązań mających na celu odstraszanie przeciwnika. Jego obecność zapewnia, że potencjalni nieprzyjaciele zdecydują się podjąć drogę dyplomacji zamiast konfliktu zbrojnego" – wskazuje Schmidt.

Zdolności 5-tej Generacji są definiowane przez połączenie technologii stealth (Very Low Observable), zaawansowanych czujników, fuzji informacji i łączności sieciowej – wszystko to w naddźwiękowym, dalekosiężnym, wysoce zwrotnym myśliwcu. Dzięki tej zaawansowanej technologii F-35 jest myśliwcem wielozadaniowym, zdolnym do skutecznego wykonywania każdej misji – również tych, którym nie mogły podołać starsze myśliwce.